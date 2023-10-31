Затянувшийся ремонт Цветного бульвара рассердил сочинцев

31 октября 2023, 11:51

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Подрядчик не завершил в установленный срок работу по реконструкции Цветного бульвара, стройка замерла, часть бульвара остается раскопана, пожаловались местные жители. Руководитель подрядной организации объяснил срыв сроков форс-мажором, а сочинские власти заявили, что срок окончания работ сдвинут на полтора месяца.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября сочинцев взволновала сохранность деревьев на Цветном бульваре из-за установки аттракционов. Местные жители отметили, что из-за проводимых коммунальщиками работ могут пострадать зеленые насаждения, и считают, что для власти должны были сначала провести общественные слушания.

Жители микрорайона в Сочи раскритиковали власти за срыв сроков завершения работ по благоустройству Цветного бульвара. Рабочие говорят, что устанавливают новые площадки и "архитектурные формы", но в результате этой работы наносится вред текущему благоустройству, считает житель Цветного бульвара Александр Полунин.

Обещанная "малая архитектурная форма", которую обещали установить к 15 октября вместо клумбы, не установлена. Рабочие уничтожили клумбу, убрали дорожное покрытие, установили железные трубы по кругу и после этого больше не появлялись, отметил он.

"Очередная инициатива с уничтожением клумбы – это еще один гвоздь в крышку гроба Цветного бульвара", – сказал Полунин корреспонденту "Кавказского узла",

Указанная на паспорте объекта дата сдачи объекта в эксплуатацию не соответствует действительности, подчеркнул другой местный житель Семен Волков. "На паспорте объекта написано 15 октября. Через сутки начало ноября. Работы не только не сданы, но и не ведутся. Рабочие исчезли", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Его слова о том, что проведение работ не видно, подтвердила жительница Цветного бульвара Валерия Сафронова. "В паспорте объекта указано, что объект должен был быть сдан к 15 октября, но 15 октября мы последний раз видели живую душу на этом объекте. Прошло полмесяца, а там никто не появляется вообще. Закрыли брезентом и бросили. Сквозь щели видно, что вся клумба, которая тут была полвека – разбита окончательно. От нее и растений не осталось и следа", – пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Плитка, которая была на дорожке, снята и вывезена, бордюров также нет, добавила она. "Исчезло и освещение, которое тут было. А другое освещение, которое обещали, так и не появилось. Здесь никого нет полмесяца и даже спросить не с кого. В администрации говорить отказываются. Крайних не найти. Говорят, пишите заявление. А сколько можно писать?" – задалась вопросом Сафронова.

Еще одна местная жительница Мария Маркова пожаловалась, что раньше ее внучка ходила в школу по благоустроенной аллее, где была клумба и освещение, а сейчас там воронка. "Впечатление что в этом месте упала бомба. Грязь и разруха. А ребенок вынужден ходить в школу в обход, потому что дорога огорожена", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель ООО "Компания Омега" Алексей Глазков подтвердил, что сроки сдачи объекта в эксплуатацию сдвинулись. "Да, объект еще не готов. Бывают форс-мажорные ситуации, но все будет нормально. Не надо волноваться. Мы не успели к 15 октября, поэтому обращайтесь в администрацию, там знают причину и расскажут подробности", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Другие 30 объектов так же не сданы в срок", – добавил он.

По ремонту Цветного бульвара установлен новый срок завершения работ, подтвердил заместителем руководителя МКУ "Капительный ремонт" Алексей Меликсетян. "Вы не смотрите на паспорт объекта, там могут быть неверные сведения. Верные сведения в контракте, а он перезаключен на 30 ноября", – заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Министерская комиссия будет принимать в эксплуатацию все 30 объектов сразу. Однако к 30 ноября компания только лишь сдаст объект, а подключение к электричеству и укладку брусчатки будут выполнять муниципальные структуры, добавил чиновник.

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