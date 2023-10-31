Адвокат Богославский исключил бытовой мотив нападения в Новороссийске

31 октября 2023, 08:39

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Адвокат Дмитрий Богославский заявил, что не знаком с людьми, которые совершили на него нападение в Новороссийске и потому оно не имеет бытового контекста. Если следствие докажет, что нападение на Богославского связано с делом человека, которого адвокат защищает в суде, то нападавшим на Богославского будет грозить суровое наказание за воспрепятствование правосудию, отметил юрист Евгений Черноусов.

Как информировал "Кавказский узел", 27 октября стало известно, что один из защитников бывшего сочинского судьи Дмитрия Новикова, адвокат Дмитрий Богославский, был жестоко избит после выхода с заседания суда в Новороссийске. Главный свидетель обвинения по делу Новикова незадолго до нападения высказывал угрозы в адрес всех его защитников.

Судья Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки и помещен под стражу. С момента ареста он отказывался признавать себя виновным. 15 мая адвокаты Новикова сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось.

По словам Дмитрия Богославского он еще не получил результаты медицинской экспертизы. "Там был скорее эффект неожиданности, сильного ущерба здоровью нет и из процесса это меня не выбило", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что опасается, что следствие дело о нападении не него классифицирует как бытовое.

"Я опасаюсь, что результаты проверки в полиции сведут все к бытовому преступлению, хотя я ранее никогда не видел нападавших, никаких разговоров с ними не заводил. А вот они как раз знали, что я адвокат, специально приехавший в Новороссийск на заседание по конкретному делу. У меня есть конкретные доказательства того, что они знали, и нападали не на Богославского-человека, а на Богославского-адвоката", – заявил Богославский.

Материалы проверки остаются в полиции. От Следкома на направленное ранее в это ведомство обращение реакции не последовало, добавил он. Адвокат также заявил, что нападение на него связано с делом Дмитрия Новикова, которого он защищает в суде.

Тем, кто совершил нападение на адвоката грозит до 10 лет лишения свободы – согласно статье 296 УК РФ "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия", отметил юрист Евгений Черноусов.

Если к жертве нападения было применено насилие не опасное для жизни или здоровья, то виновный будет наказан принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на этот же срок. Если он применял насилие, то опасное для жизни или здоровья – то может быть наказан 10 годам заключения, пояснил Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

В случае, если речь идет о более серьезном нападении, то она рассматривается по статье 295 УК РФ "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие", которая предусматривает до вплоть до пожизненного лишения свободы. Если будет доказано, что нападение на Богославского связано с делом его подзащитного, то это нападение можно будет расценивать как воспрепятствование правосудию, пояснил юрист.

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