Около 100 человек почтили во Владикавказе память жертв репрессий

30 октября 2023, 14:35

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Активисты и потомки репрессированных провели во Владикавказе акцию, приуроченную ко Дню памяти жертв политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", с 1991 года 30 октября отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В Волгограде 28 октября студенты местного вуза приняли участие во всероссийской акции "Возвращение имен", собравшись около памятника жертвам сталинских репрессий и зачитав имена репрессированных. Акция "Возвращение имен" проводится традиционно 29 октября, хотя день памяти жертв сталинских репрессий отмечается днем позже, пояснил волгоградский активист Андрей Ребров.

30 октября 2021 года жители и гости Сочи возложили цветы к памятнику жертв репрессий. Эпоху 1930-х годов в СССР можно сравнить с современностью, когда за политические взгляды люди оказываются в тюрьме, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" сочинцы.

Во Владикавказе сегодня представители общественных организаций и властей, а также школьники и сотрудники полиции возложили цветы к монументу «Камень слёз» в память о жертвах политических репрессий. Всего на акции собралось около 100 человек, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте акции.

Памятная акция началась в 9 мск и отличилась немногочисленностью выступлений. О значимости сегодняшнего дня для всей России и Северной Осетии собравшимся напомнила замдиректора Дома дружбы народов Северной Осетии Тамара Кайтукова.

"Сегодня, 30 октября 2023 года, по всей стране отмечается день памяти жертв политических репрессий. Эта дата набатом бьет по сердцу, потому что, какая бы она ни была, это страница нашей истории, которую пережила вся наша страна. […] Вот уже 30 лет в Осетии существует организация «Ассоциация жертв политических репрессий», которую возглавлял Аузби Борисович Зураев. Это человек, сделавший невозможное: вместе с органами прокуратуры, МВД, ФСБ, тогда еще КГБ, были установлены почти все репрессированные и реабилитированные лица, лишь единицы остались неизвестными", сказала она в своем выступлении.

Аузби Зураев издал шесть томов книг памяти жертв политических репрессий. Его уже нет в живых, но его дело продолжил сын Аркадий Зураев, отметила Тамара Кайтукова.

"В Осетии почти нет семьи, которую бы не коснулись годы репрессий. Например, у меня был репрессирован дед. Тогда брат писал (донос) на брата, сосед на соседа… Сегодня, отдавая дань памяти всем погибшим, мы говорим: дай Бог, чтобы такого времени больше у нас не было, чтобы права человека всегда были на первом месте", - сказала Тамара Кайтукова. После ее выступления собравшиеся возложили цветы.

Почтить память жертв репрессий пришел и сын Аузби Зураева Аркадий. Корреспонденту «Кавказского узла» Аркадий Зураев подтвердил, что дело отца продолжается. Сейчас, по его словам, одной из задач «Ассоциации жертв политических репрессий» является оцифровка книг, изданных его отцом.

"Основная работа, конечно же, была выполнена Аузби Зураевым. Потому что почти все списки тех, кто был репрессирован и впоследствии реабилитирован, были подняты и опубликованы, были изданы книги, был создан мемориал [«Камень слёз»] в память о тех, кто пострадал от беззакония и произвола. Но еще много потомков тех, кто был тогда репрессирован, у них остаются вопросы: как, где, были ли расстреляны, в каком месте, места захоронения", - сказал он.

83-летняя Зоя Калоева - одна из тех, чья семья пострадала во времена репрессий. Несмотря на возраст и состояние здоровья, она сегодня пришла, чтобы почтить память жертв репрессий. Зоя Калоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее родителей и дедушку сослали в Сибирь. Там мать Зои родила четверых детей, один из которых впоследствии умер. Женщина призналась, что свои детские годы помнит плохо.

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