Девять жителей Азербайджана заподозрены в сотрудничестве со спецслужбами Ирана

29 октября 2023, 14:28

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Арестованы девять человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана для создания в Азербайджане шариатского государства.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая силовики отчитались о том, что задержаны семь жителей Азербайджана (Эльгюн Агаев, Руслан Алиев, Юсиф Мирзоев, Эльвин Джафаров, Савалан Гусейнли, Билал Суджеддин, Магеррамали Мусаев), которые, по версии следствия, по заданию куратора из Ирана планировали вооруженные нападения с целью создания управляемого шариатскими законами государства "Кериме".

Девять человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана с целью создать государство «Кериме», арестованы в Азербайджане, сообщает сегодня Trend.

Арестованные - Фарман Керимов, Руфат Маилов, Вилаят Гадимов, Агиль Рзаев, Бахруз Садыгов, Сулейман Алекперов, Усуб Алиев, Муса Гулиев и Тофиг Рагимов, информирует агентство.

По какой статье расследуется дело, в публикации не уточняется. Служба госбезопасности Азербайджана, по состоянию на 14.27 мск, не сообщила на своем сайте о задержании подозреваемых.

Напомним, 6 апреля азербайджанские силовики задержали шесть человек, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами Ирана. Следствие считает, что они планировали создать на территории Азербайджана государство "Кериме", управляемое шариатскими законами. 12 марта силовики в Азербайджане отчитались о задержании более 20 человек по подозрению в причастности к "глубоко эшелонированной" иранской шпионской сети.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

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