Апелляционный суд смягчил наказание оппозиционеру Эмину Ахундову

27 октября 2023, 17:18

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Суд в Баку частично удовлетворил жалобу активиста Эмина Ахундова, сократив срок административного ареста с 30 до 20 суток, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", общественный активист, бывший член ПНФА Эмин Ахундов 14 октября был вызван в 5-е отделение Бинагадинского районного управления полиции Баку. На следующий день активиста признали виновным в неподчинении законным требованиям полиции и мелком хулиганстве и арестовали на 30 суток. Отец активиста высказал сомнение в виновности сына.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест Эмина Ахундова, сообщил его адвокат Немат Керимли.

"Эмин Ахундов сказал, что не совершал административных правонарушений. И действительно нелепо обвинять в неподчинении полиции человека, который сам явился в отделение по первому же вызову. Его сопровождал отец активиста. Мы ходатайствовали допросить отца Эмина Ахундова в качестве свидетеля, а также запросить записи с камер видеонаблюдения с 5-го отделения полиции, чтобы установить обстоятельства прибытия моего подзащитного в это ведомство, так как административное производство было построено только на показаниях самих сотрудников полиции", - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла" адвокат. По его словам, апелляционный суд не удовлетворил ходатайства защиты.

Тем не менее, суд частично удовлетворил жалобу, сократив срок наказания на 10 суток – до 20 суток.

Керимли отметил, что по административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией. "После истечения срока ареста Эмина мы с ним обсудим вопрос относительно подачи заявления в Европейский суд по правам человека. Если он захочет оспаривать правомерность наказания в Страсбургском суде, я подготовлю жалобу", - сказал адвокат Керимли.

Отец активиста Халид Ахундов сказал, что его сын не имеет жалоб на условия содержания. "Однако Эмин пожаловался, что ему не передали лекарства, которые он принимает в связи с болезнью желудка. Но срок наказания ему сократили, через неделю он выйдет на свободу и уже дома нормально продолжит лечение", - сказал отец активиста корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, сыну "так внятно и не объяснили, за что его арестовали". "Но ему "напомнили" об инциденте с сотрудником полиции. Некоторое время назад машину моего сына помяли. Он жаловался в полицию, но они не расследовали дело. Тогда мой сын поспорил с сотрудником полиции и снял инцидент на видео. Возможно, истинной причиной ареста стал этот инцидент", - полагает он.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили информацию о сокращении срока ареста активиста на 10 суток.

В пресс-службе МВД воздержались от комментариев, отметив, что правовую оценку действиям Ахундова дал суд, и к этому нечего добавить.

"Кавказский узел" также писал, что 31 октября 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эмин Ахундов был задержан. В МВД пояснили, что Ахундов "был вызван в полицию в связи с его публикацией в социальных сетях". 1 ноября Ахундов был отпущен, он рассказал, что ему предъявили претензии в связи с его публикацией в Facebook* о действиях сотрудников полиции.

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