Жители дагестанского села рассказали о проблемах из-за отсутствия медпункта

26 октября 2023, 17:40

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Здание фельдшерско-акушерского пункта, построенное в селе Дахадаевка Кумторкалинского района в 2011 году, так и не введено в эксплуатацию, но уже ветшает и требует ремонта, а сельчанам из-за отсутствия медпункта приходится обращаться за медпомощью в поликлиники и больницы Махачкалы, рассказали местные жители.

"Кавказский узел" писал, что в Дагестане ранее неоднократно поднималась проблема с медучреждениями. В частности, 17 декабря 2022 года вице-премьер республики Мурад Казиев раскритиковал подрядчиков за недостроенные медпункты. Он заявил, что подрядчики сорвали сроки введения в эксплуатацию некоторых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), хотя ранее они были четко обозначены. Медпункты остаются недостроенными в Цунтинском, Чародинском, Тляратинском, Цумадинском и других районах, уточнила глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Дахадаевка Кумторкалинского района, построенный в 2011 году, до сих пор не могут ввести в эксплуатацию, говорится в видео "Известий", которое опубликовал 24 октября в своем Telegram-канале автор сюжета Мурад Магомедов. Из видео следует, что здание полностью построено, однако постепенно разрушается, в частности, отваливается штукатурка.

Местные жители неоднократно обращались с жалобами в прокуратуру, правоохранительные органы на затягивание строительства ФАП в селе Дахадаевка, но результатов не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Гамид Тайгибов. "Только иногда делали косметический ремонт и все. ФАП власти не принимают в эксплуатацию, так там нет соответствующего оборудования, и сам ФАП не соответствует требуемым нормативам. При строительстве вокруг него установили мягкую сетку, но коровы и буйволы сломали ее. На эти средства можно было давно шлакоблочный забор поставить, чтобы скотина не заходила внутрь", - говорит Тайгибов.

Он рассказал, что если нужна медпомощь, жители села, у которых есть своя машина, ездят в Махачкалу. Те, у кого нет транспорта, просят соседей подвезти. "Ближайшая к Дахадаевке – это Новолакская районная больница. Она обслуживает переселенные села Новолакского района, расположенные на территории Кумторкалинского района. Но там часто отказывают в приеме, говоря, что Дахадаевка к ним не относится. Скорую помощь вызываем из этой же больницы, врачи приезжают с возмущением, мол, не наша территория", - говорит активист.

В Дахадаевке нет детского сада, в малокомплектной школе учится около 15 детей. Около 80 школьников из села ходят в школу села Тухчар, расположенной примерно в пяти километрах.

Гамид Тайгибов рассказал, что село Дахадаевка было образовано в 1901 году под названием Преображенское. В 1928 году село было переименовано в Ахундовку, а в 1938 году получило название Дахадаевка. В селе проживает около 500 человек. Основное занятие жителей – скотоводство. Село многонациональное. Расстояние до Махачкалы – около 20 километров.

На протяжении последних лет представители Народного фронта Дагестана не раз просили власти обратить внимание на состояние ФАПа в Дахадаевке. "ФАП стоимостью 7 миллионов рублей был построен по заказу "Дагсельхозстроя" в 2011 году без необходимых документов. Минздрав Дагестана дал заключение, на основании которого Минимущество Дагестана решило, что принимать такое здание в собственность республики нецелесообразно", - рассказал представитель Народного фронта.

Он отметил, что здание ФАПа трижды ремонтировали, сейчас предстоит очередной ремонт. Пустующее строение постепенно разрушается - осыпалась штукатурка, на стенах появилась сырость и плесень. Составлен дефектный акт, стоимость работ оценена в 500 тысяч рублей, которые должен выделить районный бюджет.

Следственный комитет проводит проверку по затягиванию ввода в эксплуатацию ФАПа. В настоящее время проводится соответствующая экспертиза, добавили в Народном фронте Дагестана.

В администрации Кумторкалинского района корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать ситуацию с фельдшерско-акушерским пунктом, сославшись на проведение следственных действий.

Летом 2021 года администрация Кумторкалинского района обещала, что ФАП будет введен в эксплуатацию в течение 1-2 месяцев. "Строительство фельдшерско-акушерского пункта на хуторе Дахадаевка Кумторкалинского района началось в 2011 году. ФАП был построен, однако документы на землю и строение не были оформлены.В 2021 году администрация муниципалитета поставила объект на кадастровый учёт. Также было зарегистрировано право собственности на здание ФАПа. На данный момент готовятся документы о передаче имущества в республиканскую собственность, для чего было получено согласование от районного собрания депутатов.Ожидается, что в течении 1-2 месяцев вопрос будет закрыт", - говорится в сообщении от 29 июля 2021 года в Instagram*-паблике районной администрации.

Строительство ФАПов в селах регулируется положением Минздрава РФ "Об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в части организации помощи сельским жителям", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Рустам Ахмедов. При этом, в населенных пунктах с числом жителей 301-1000 человек фельдшерско-акушерские пункты организуются вне зависимости от расстояния до ближайшей медицинской организации.

По его словам, количество персонала в ФАПе зависит от разных факторов, в том числе исходя от уровня заболеваемости, состава населения и других показателей. Как минимум в ФАПе должен быть фельдшер. Он проводит доврачебный осмотр, оказывает первую помощь, наблюдает за больными, при необходимости направляет на лечение в другие медицинские учреждения, указал юрист.

10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала вышел репортаж о ФАПах в Дагестане. В нем было сказано, что многие ФАПы не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 12 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерских пунктов. 19 июля 2022 года Минздрав Дагестана признал проблемы с ФАПами в республике.

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