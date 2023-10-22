22 октября 2023, 23:52

Фото в соцсети обернулось штрафом за дискредитацию армии для жителя Ставрополя

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Суд в Ставрополе оштрафовал местного жителя Михаила Пугачева после того, как он разместил несколько фото в социальной сети "Одноклассники".

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Протокол на Михаила Пугачева рассматривал Промышленный суд Ставрополя, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

В решении, опубликованном на сайте суда, говорится, что он разместил несколько "фотоматериалов, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил". Пугачев признал вину и заявил, что осознал ошибку.

Суд принял решение наложить штраф в 40 тысяч рублей.

Напомним также, в июле жительница Минеральных Вод Валентина Старых была оштрафована за дискредитацию российской армии. По версии силовиков, она в офисе одного из мобильных операторов произнесла речь в поддержку Украины. Однако краевой суд отметил нарушения, допущенные при рассмотрении дела Валентины Старых, и отменил наложенный на нее штраф в 30 тысяч рублей.

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Примечание:

"Шесть дел Ларисы Кузнецовой о дискредитации армии возвращены полиции", "Житель Ставрополя признан виновным в дискредитации армии", "Жительница Ставрополя обвинена в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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