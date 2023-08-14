Стали известны подробности дела жительницы Минвод Валентины Старых

14 августа 2023, 01:40

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Жительница Минеральных Вод Валентина Старых была оштрафована за дискредитацию российской армии после комментария в поддержку Украины, который она сказала, находясь в салоне мобильной связи. Заявление на нее написали сотрудники салона.

Как сообщал "Кавказский узел", в июле жительница Минеральных Вод Валентина Старых была оштрафована за дискредитацию российской армии.

Стали известны подробности административного дела жительницы Минвод Валентины Старых о дискредитации российской армии. По версии силовиков, она в апреле текущего года зашла в офис одного из мобильных операторов и произнесла речь в поддержку Украины, пишут 13 августа "Кавказ.Реалии".

В постановлении Минераловодского городского суда Ставропольского края, опубликованном на сайте суда, указано, что на судебное заседание Старых не явилась, но прислала письменное ходатайство с просьбой отложить рассмотрение дела в связи с ее болезнью. Ее ходатайство, однако, было оставлено без удовлетворения, так как судья счел, что доказательств невозможности участия в судебном заседании нет. Кроме того, руководство клиники, справку из которой она прислала, подтвердило возможность ее участия в судебном заседании.

Суд сообщил, что протокол об административном правонарушении был составлен на основании письменного заявления сотрудников салона. Кроме того, был допрошен сосед Старых, который заявил, что она систематически критикует руководство России и высказывается негативно о спецоперации на Украине.

Старых в письменном объяснении сообщила, что между нею и руководством салона имеются неприязненные отношения, так как она критиковала их за некачественную работу.

Суд счел, что обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность Старых, нет, и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Напомним, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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