22 октября 2023, 21:53

Уроженка Украины оштрафована в Краснодаре за дискредитацию армии

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Проживающая в Краснодаре Юлада Нечволд оштрафована после спора в магазине.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 Кодекса административных правонарушений. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Дело в отношении Юлады Нечволд, на которое сегодня обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*, рассматривал Ленинский суд Краснодара.

По версии полиции, Нечволд в магазине в присутствии других покупателей обвинила вооруженные силы РФ незаконных действиях и возложила за это вину на всех граждан России. В полиции Нечволд признала вину, что суд счел смягчающим обстоятельством и снизил минимальную сумму штрафа до 15 тысяч рублей, следует из протокола, опубликованного на сайте суда.

Напомним, сегодня также стало известно, что суд в Крымске оштрафовал на 40 тысяч рублей Александра Ходырева, признав дискредитацией армии его слова о действиях российских военнослужащих в зоне военной операции на Украине.

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Примечание:

"Публикация в соцсети привела к штрафу жительницу Новороссийска", "В отношении Мелиховой составлен третий протокол о дискредитации российской армии", "Ноздринов в последнем слове заявил о невиновности".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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