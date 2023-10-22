Житель Кубани оштрафован за дискредитацию армии

22 октября 2023, 16:41

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Суд в Крымске оштрафовал на 40 тысяч рублей Александра Ходырева, признав дискредитацией армии его слова о действиях российских военнослужащих в зоне военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Крымский райсуд Кубани оштрафовал на 40 тысяч рублей Александра Ходырева, признав его виновным по статье о дискредитации военных, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Ходырев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Согласно тексту судебного постановления, опубликованного в карточке дела, Ходырев 22 августа, находясь на улице, в присутствии прохожих высказывался о действиях российских военных в зоне военной операции на Украине. Сам Ходырев на судебное заседание не явился, представив заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

При этом при составлении протокола об административном правонарушении обвиняемый признал вину, отмечается в постановлении.

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