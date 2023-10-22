Полиция в Батуми пресекла попытку вынужденных переселенцев перекрыть трассу

22 октября 2023, 20:54

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Жители поселка "Город мечты" в Батуми потребовали выдать им квартиры в новых домах.

Как сообщал "Кавказский узел", поселок из временных бараков, получивший ироничное название "Город мечты", появился в 2012 году на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше, информировало в 2020 году издание JAMnews. Жители неоднократно проводили акции, требуя выделить им жилье в новых домах.

Сегодня, 22 октября участники акции несколько раз пытались перекрыть проспект Фридона Халваши возле «Города мечты», но полиция этого не допустила. Протестующим удалось перекрыть дорогу всего на несколько минут, сообщает издание «Батумелеби».

Власти не обращают на переселенцев внимания, заявили участники акции журналистам.

«Когда мы получим ответ от властей, что будут подписаны индивидуальные контракты, только тогда мы разойдемся», - заявил один из протестующих в эфире ТВ "Формула", передает корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие заявили, что дают властям Аджарии 15-дневный срок для подписания гарантийного соглашения со всеми семьями.

Сейчас в "Городе Мечты" строятся социальные дома, но желающих получить там квартиры в два раза больше, чем будет построено квартир.

В Грузии существует проблема с выделением жилья для вынужденных переселенцев и беженцев, они проводят акции протеста с требованием расселить их. Во время одной из акций вынуждено перемещенных лиц, которая проходила поселке на окраине Тбилиси в январе 2022 года, погиб мужчина. Полиция возбудила дело о доведении до самоубийства.

26 сентября 2021 года жители "Города мечты" в Батуми провели очередную акцию протеста с требованием от властей выделить им жилье. В июне правозащитники потребовали упростить выдачу жилья переселенцам в Батуми. Они заявили, что вынужденные переселенцы, проживающие в поселке, должны получать новое жилье по критериям социальной уязвимости. Акцент на раздаче жилья по прописке чреват протестами и конфликтами, указали активисты "Центра социальной справедливости".

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