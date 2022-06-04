Правозащитники потребовали упростить выдачу жилья переселенцам в Батуми

04 июня 2022, 13:43

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Вынужденные переселенцы, проживающие в батумском поселке "Город мечты", должны получать новое жилье по критериям социальной уязвимости, акцент на раздаче жилья по прописке чреват протестами и конфликтами, заявили активисты "Центра социальной справедливости".

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2021 года в так называемом поселке "Город мечты" в Батуми началось строительство трех многоквартирных домов для вынужденных переселенцев. Власти Аджарии по политическим мотивам не озвучивают четких критериев получения жителями поселка "Город мечты" в Батуми новых квартир, считают активисты. Регламент выдачи квартир не разработан из-за неготовности строящихся домов к эксплуатации, заявили в марте 2021 года в Минфине Аджарии. 26 сентября 2021 года жители "Города мечты" провели очередную акцию протеста с требованием от властей выделить им жилье.

Грузинская НПО "Центр социальной справедливости" призвала власти Аджарии упростить критерии для получения жителями "Города мечты" жилья, а также обеспечить прозрачность и информирование о процессе переселения. "Переселенцы считают, что критерии, которые стали известны из СМИ, неясны, требуют пояснений и не говорят о потребностях тех, кто может быть недоволен жильем", – привело вечером 3 июня сообщение "Центра социальной справедливости" на своем сайте газета "Батумелеби".

Правозащитники призвали чиновников выполнить три ключевых пункта: обеспечить полную и оперативную информацию для жителей "Города мечты" о критериях получения ими новых квартир; обеспечить диалог властей с переселенцами и информировать их о ходе реализации строительства жилья; при выделении жилья отдать приоритет не по месту жительства, а по социальной уязвимости.

НПО отметило, что власти Аджарии отдали приоритет соблюдению территориального принципа, а критерии социальной уязвимости отодвинули на второй план. Таким образом, статус инвалида, многодетной семьи, отсутствия кормильца, ветерана и прочее стало иметь второстепенное значение. "Эти критерии вызывают недоумение и в последующем могут вызвать напряжение среди жителей "Города мечты", которое может перерасти в конфликт", – заявили правозащитники.

Поселок "Город мечты" появился в 2012 году. Он находится на юго-восточной окраине Батуми, на территории российской военной базы, закрытой в 2005 году. В нем проживают пострадавшие от схода оползня жители Верхней Аджарии. Официально в поселке проживает 1500 жителей, а по неофициальным данным – вдвое больше. Власти Аджарии зарезервировали на развитие поселка "Город мечты" 38 млн лари (около 13 млн долларов). К окончанию стройки, на которую власти Грузии отвели полтора года, планируется сдать для малообеспеченных семей 582 квартиры, уточнило 21 февраля 2020 года издание Business Media.

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