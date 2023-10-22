Суд смягчил наказание контрактнику из Адыгеи за уклонение от службы

22 октября 2023, 14:54

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Апелляционная инстанция сократила на месяц срок лишения свободы контрактника из Адыгеи Максима Цурканова, осужденного за уклонение от службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. В апреле Майкопский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года колонии контрактника Гургена Акопяна, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Военнослужащий из Адыгеи Максим Цуркан приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы. Суд установил, что Цуркан оставил пункт временной дислокации части и поехал в Краснодарский край, где проживал с 25 сентября 2022 года по 30 марта 2023 года. Затем военнослужащий сам явился к военным следователям, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Максим Цуркан был обвинен по части 5 статьи 337 УК РФ, предусматривающей от пяти до 10 лет лишения свободы, указано в карточке дела на сайте Южного окружного военного суда. Карточка обновлена 20 октября, к ней прикреплен текст апелляционного определения, вынесенного судом.

Согласно опубликованному документу, Цуркан проходил военную службу по контракту с июля 2022 года, а 6 июля 2023 года был приговорен Майкопским военным судом к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. В апелляционной жалобе защита попросила смягчить наказание.

Апелляционная инстанция сочла приговор "законным, обоснованным и справедливым", однако отметила, что изменения, внесенные в статью 337 УК РФ, вступили в силу 24 сентября 2022 года, и Цуркан не может нести ответственность по этой статье за уклонение от военной службы до этой даты, поскольку это деяние "в момент его совершения не признавалось преступлением".

"Исключить из приговора указание о допущенной Цурканом М.А. неявки в срок на службу 24 сентября 2022 г. Считать Цуркана М.А. осужденным за неявку в срок на службу без уважительных причин в период с 25 сентября до 30 марта 2022 г. Смягчить назначенное Цуркану М.А. наказание до 5 (пяти) лет 5 (пяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В остальной части указанный приговор оставить без изменения", - постановил суд.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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