22 октября 2023, 04:56

США и Евросоюз призвали Баку обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Совместное заявление выпустили США и Евросоюз, которые призвали власти Азербайджана обеспечить безопасность и права жителей Нагорного Карабаха и тех, кто хочет туда вернуться.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

США и Евросоюз выступили сегодня, 21 октября с совместным заявлением о ситуации в Нагорном Карабахе. Оно было опубликовано по итогам саммита в США, пишет news.am.

В заявлении говорится, что подписанты "по-прежнему привержены продвижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на взаимном признании суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".

Также в заявлении содержится призыв к властям Азербайджана "обеспечить права и безопасность тех, кто остается в Нагорном Карабахе, а также тех, кто желает вернуться в свои дома".

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Протестующие в Ереване ворвались в здание представительства Нагорного Карабаха", "Карабахские студенты получили возможность продолжить учебу в Армении", "Беженцев из Нагорного Карабаха возмутили списания финансовой помощи в счет кредитов".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 октября 2023, 03:57

22 октября 2023, 02:56

22 октября 2023, 01:57

  • Бойцы из Дагестана и Чечни выступили в поддержку Палестины

    Дагестанец Ислам Махачев на турнире в Абу-Даби победил австралийца Александра Волкановски и защитил титул чемпиона в легком весе. После победы он заявил о поддержке жителей Палестины и сектора Газа. Боец из Чечни Хамзат Чимаев, который также одержал победу, обратился к Рамзану Кадырову с просьбой позволить ему отправиться в Палестину.

22 октября 2023, 00:58

21 октября 2023, 23:59

  • Боец из Чечни убит в военной операции на Украине

    Дукхваха Шавхалов погиб на Украине, следует из репортажа государственной чеченской телекомпании об открытии мемориальной доски. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 138 силовиков из Чечни.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи