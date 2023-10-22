США и Евросоюз призвали Баку обеспечить безопасность жителей Нагорного Карабаха

22 октября 2023, 04:56

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Совместное заявление выпустили США и Евросоюз, которые призвали власти Азербайджана обеспечить безопасность и права жителей Нагорного Карабаха и тех, кто хочет туда вернуться.

Как писал "Кавказский узел", 19-20 сентября в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

США и Евросоюз выступили сегодня, 21 октября с совместным заявлением о ситуации в Нагорном Карабахе. Оно было опубликовано по итогам саммита в США, пишет news.am.

В заявлении говорится, что подписанты "по-прежнему привержены продвижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на взаимном признании суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности".

Также в заявлении содержится призыв к властям Азербайджана "обеспечить права и безопасность тех, кто остается в Нагорном Карабахе, а также тех, кто желает вернуться в свои дома".

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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