Прекращено дело участника перестрелки с силовиками в Анапе

22 октября 2023, 03:57

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Житель села Цибанобалка Олег Лысаков, который в ноябре прошлого года ранил нескольких полицейских, признан виновным по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, дело прекращено в связи с его смертью.

Как писал "Кавказский узел", вечером 14 ноября 2022 года в анапском селе Цибанобалка энергетики в сопровождении полицейских пришли к местному жителю, чтобы отключить его дом от энергоснабжения за долги по коммуналке. Анапчанин ранил двоих полицейских ножом, потом начал отстреливаться и ранил еще одного силовика. В ходе перестрелки мужчина был убит.

Краснодарский краевой суд рассмотрел дело в отношении жителя села Цибанобалка Олега Лысакова, обвиняемого по четырем статьям Уголовного кодекса и убитого во время перестрелки в ноябре 2022 года, пишет 20 октября "Живая Кубань".

По данным суда, допрошены были 13 свидетелей. Суд признал Лысакова виновным по всем пунктам предъявленного обвинения и постановил прекратить его уголовное дело в связи с его смертью, информирует "Кубань 24".

Сообщается также, что Лысаков был членом движения "Граждане СССР"*.

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