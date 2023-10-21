Политологи сочли попытку импичмента Зурабишвили угрозой для отношений с Западом

21 октября 2023, 02:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сорвавшая попытка отправить президента Грузии Саломе Зурабишвили в отставку может увеличить количество симпатизирующих ей граждан и усложнить отношения со странам Запада, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября оппозиционные депутаты бойкотировали обсуждение импичмента, чтобы правящая партия не смогла набрать необходимые 100 голосов. Парламент не смог объявить импичмент президенту, за это решение проголосовали 86 депутатов. Повторно инициировать импичмент президента Грузии правящая партия сможет лишь через год, но у правительства есть возможность продолжить давление на Саломе Зурабишвили и отказать ей в финансировании заграничных поездок, указали аналитики.

"Грузинская мечта" обвинила Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, так как президент 31 августа начала встречи с европейскими лидерами без согласия правительства. Зурабишвили пытается отстоять европейские перспективы Грузии, возразили оппозиционеры. Правящая партия начала процедуру импичмента президента, и 12 сентября парламент направил в Конституционный суд заключение об отстранении Зурабишвили от должности. 16 октября шесть из девяти судей Конституционного суда Грузии пришли к выводу, что президент нарушила Конституцию, и одобрили предложение об отстранении ее от должности.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение», депутат парламента Ираклий Кобахидзе пригрозил президенту Грузии Саломе Зурабишвили уголовным преследованием в связи с несогласованными с правительством зарубежными поездками.

«Согласно Конституции, в течение срока президентских полномочий президент неприкосновенна. В этом случае ее можно привлечь к ответственности только в порядке импичмента. В другом случае это сделать невозможно <...> Она боится периода, когда уже не будет президентом. Возможно в течение этого года против нее может не быть возбуждено дело, но как только истечет срок ее президентских полномочий, сразу может произойти актуализация уголовного дела», - сказал он в эфире телекомпании «Имеди».

По словам Кобахидзе, эти поездки не были профинансированы внебюджетными средствами, что обусловлено опасением нарушить законодательство.

Грузинские эксперты, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», обратили внимание, что вопрос импичмента президента усложнит отношения с западными странами, поскольку они это расценивают как антизападный шаг.

Координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе считает, что сейчас многое зависит от самой Зурабишвили, от того, какой стратегии и линии поведения она будет придерживаться – станет ли позиционировать себя как активная оппозиция или начнет искать поддержу среди оппозиционных партий.

«Зависит от того, как она покажет себя, как будет себя вести, сделает ли неординарные шаги, чтобы политически навредить «Грузинской мечте». Она может сделать резкие движения, раскрыть сенситивную информацию. Уже сказала, что не будет молчать о том, о чем до сих пор молчала. Она входила в ближний круг Бидзины Иванишвили, может, знает какую-то информацию», - сказал он.

Анджапаридзе уверен, что импичмент Зурабишвили откажет влияние на позиции властей Грузии на международной арене, поскольку этот шаг европейские политики расценивают как антиевропейский.

Один из руководителей "Грузинского центра стратегического анализа" Валерий Чечелашвили уверен, что провалившаяся попытка «Грузинской мечты» отправить в отставку Зурабишвили может сыграть положительную роль и шанс Грузии получить статус кандидата в члены ЕС немного повысятся.

«Если Евросоюз примет решение о предоставлении статуса, то Зурабишвили постарается записать это в свой актив, а «Грузинская мечта» - в свой. Если статуса не будет, то правящая партия будет обвинять президента, а президент – ее. Сам процесс импичмента президента выглядит очень несерьезно и политически незрело. Это не пошло на пользу и репутации «Грузинской мечте», и самой Грузии», - сказал он.

По его словам, этот процесс нанес ущерб правительству и особенно правящей партии. В особенности импичмент мог отразиться на отношениях с Францией. Зурабишвили - карьерный французский дипломат, у нее особенные связи с Францией и с ее президентом Эмманюэлем Макроном.

Руководитель исследований неправительственной организации "Гражданская идея" Георгий Шаишмелашвили обратил внимание, что «Грузинская мечта», поставив вопрос импичмента президента, только навредила себе.

«Ситуация показала Зурабишвили жертвой, а в грузинском обществе с жертвами всегда солидарны, поэтому симпатии к ней только возрастут. Провалившееся голосование показало слабость «Грузинской мечты» - не смогли довести до конца свой проект. Партия оказалось недальновидной, увеличится разрыв между президентом и правительством», - сказал он.



По словам эксперта, с вопросом импичмента Зурабишвили закончилась ее аполитичность, она может стать фигурой, вокруг которой объединится оппозиция. Также она может стать радикальной в каких-либо вопросах, в том числе и в вопросе статуса кандидата в члены ЕС, если Грузия его не получит. «Фигура президента церемониальная и хорошо для демократии придавать ей вес на фоне очень слабой оппозиции. «Грузинская места» своей ошибкой смогла оздоровить политическую жизнь в стране», - сказал Шаишмелашвили.

Однако эта ошибка в то же самое время осложнит отношения с Западом, поскольку импичмент вызван поездкой Зурабишвили в европейские страны в поисках поддержки в получении статуса в члены ЕС.

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. Действующее правительство саботирует реформы, необходимые для выполнения рекомендаций, указали грузинские оппозиционеры. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики подтвердили, что подготовка к вступлению в ЕС зависит от политической воли властей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.