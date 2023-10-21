Загрязнение воды в озере Ак-Гель. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Арсена Магомедова от 18.10.23, https://t.me/thelawyersays/862

21 октября 2023, 00:22

Сотни махачкалинцев потребовали от властей реакции на загрязнение озера Ак-Гель

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496 жалоб на загрязнение озера Ак-Гель подано через бот движения "ГородНаш", публичной реакции ведомств пока не последовало, сообщил представитель движения. Чтобы выработать меры по спасению озера, необходимо провести мониторинг его состояния с привлечением специалистов и экспертов и установить причину загрязнения, отметила общественный инспектор республиканского Росприроднадзора.

Как сообщал "Кавказский узел", движение "ГородНаш" обнаружило сильное загрязнение озера Ак-Гель с массовой гибелью рыбы. По словам махачкалинцев, юрист Арсен Магомедов призвал горожан направить жалобы во все инстанции, обязанные расследовать экологический ущерб водоемам. 

Махачкалинцы в течение нескольких лет неоднократно критиковали власти за застройку территории около озера Ак-Гель, а также требовали принять меры для его защиты. Еще в июле 2019 года семь активистов провели в Махачкале серию одиночных пикетов, потребовав построить очистные сооружения на озере. В сентябре 2020 года представители администрации Махачкалы сообщили, что для сохранения озера был создан специальный фонд. В июне стало известно, что канализационные стоки многоквартирных домов, построенных на берегу озера Ак-Гель, сбрасывались в водоем. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе.

По обратной связи "ГородНашБот" было подано 496 жалоб на загрязнение водного объекта, - сообщил 20 октября корреспонденту "Кавказского узла" юрист, активист движения "ГородНаш" Арсен Магомедов. Он отметил, что о реакции ведомств на жалобы пока неизвестно, причина загрязнения озера также пока не установлена.

Причина случившегося может быть в качестве воды, предположил член движения "ГородНаш" Мурад. "Есть мнение, что это могло случиться по причине того, что перекрыли естественный приток озера, из-за этого падает уровень кислорода, сам уровень воды тоже намного упал, и вода становится болотистой. А напор воды из канала слишком слабый для пополнения баланса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Махачкалинец Арсен считает, что загрязнение произошло из-за "стекающей от расположенных на берегу домов, кафе канализации".

Многолетняя работа активистов по спасению озера Ак-Гель "сведена чуть ли не к нулю", сказала корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора, член движения "ГородНаш", председатель правления дагестанской общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова. "Нужно провести мониторинг состояния озера с привлечением специалистов и экспертов. По структуре воды, по результатам анализов проб можно конкретно увидеть причину загрязнения, и выработать последующие незамедлительные решения по устранению данной проблемы. Соответствующее обращение сегодня будет направлено в Минприроды Дагестана", - говорит Абдурахманова.

По состоянию на 00-10 мск 21 октября на официальных ресурсах Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в чью юрисдикцию входит Дагестан, мэрии Махачкалы, Минприроды Дагестана и Росприроднадзора нет информации о реакции ведомств на сообщение о загрязнении озера Ак-Гель.

В МБУ "Дирекция парков и скверов" Махачкалы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что в этом учреждении серьезно относятся к жалобам на загрязнение природных объектов, и стремятся поддерживать их в чистом и здоровом состоянии. "16 октября был проведен полный осмотр вокруг озера Ак-Гель, в ходе которого не было обнаружено видимых выбросов или других признаков загрязнения. Жалоба от "ГородНаш" передана соответствующим органам для дальнейшего расследования и выяснения возможных причин загрязнения", - сообщил представитель организации.

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Примечание:

"Активисты раскритиковали пассивность Газимагомедова в вопросе самостроев", "Махачкалинцев возмутила вырубка парка", "Пользователи соцсети поддержали протест против застройки парка у озера Ак-Гель".

Автор: "Кавказский узел"

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