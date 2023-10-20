Боец из Северной Осетии убит на Украине

20 октября 2023, 22:28

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Хетаг Томаев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 219 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что к 19 октября стало известно о гибели на Украине 218 военных из Северной Осетии.

33-летний Хетаг Томаев погиб на Украине, у него остались двое детей, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 219 военных из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 22.20 мск 20 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2742 бойцов с юга России, в том числе 1365 - из СКФО и 1377 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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