Пять военных из Северной Осетии убиты на Украине

19 октября 2023, 16:06

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Спартак Чегемов, Эрнест Ли, Заур Кабоев, Сослан Таугазов и Айвар Ортабаев погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 218 жителей Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Инал Малиев стал 213-м жителем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащий Спартак Чегемов погиб в зоне военной операции, ему был 31 год, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале.

18 октября районная администрация сообщила о гибели в ходе СВО 43-летнего Эрнеста Ли.

О гибели ефрейтора Заура Кабоева сообщила администрация Правобережного района. Заур родился в городе Беслане, после окончания школы в 2003-м году получил специальность штукатура-маляра. После службы в армии по призыву заключил контракт, был направлен в Чечню. У него остались двое детей, сообщили районные власти в своем Telegram-канале 11 сентября.

1 сентября в ходе военной операции погиб житель села Кирово Сослан Таугазов, сообщила администрация Ардонского района. Ему был 31 год, у него осталось двое детей. В сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 сентября говорится, что он отправился в зону военной операции добровольно.

В тот же день районные власти сообщили о гибели отца троих детей 54-летнего добровольца Айвара Ортабаева.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 218 военных из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 16.00 мск 19 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2736 бойцов с юга России, в том числе 1362 - из СКФО и 1374 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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