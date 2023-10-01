Инал Малиев. Фото из телеграм-канала администрации Правобережного района https://t.me/pravober/4048

01 октября 2023, 15:14

Военный из Северной Осетии убит на Украине

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В военной операции на Украине погиб Инал Малиев, сообщила администрация Правобережного района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 213 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 40-летний Александр Жуков погиб в военной операции на Украине, сообщила 27 сентября администрация Моздокского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 212 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб 35-летний Инал Малиев из села Ольгинское, сообщила 30 сентября в своем телеграм-канале администрация Правобережного района.

Малиев отправился в зону военной операции "в числе добровольцев" в мае 2023 года и получил ранение. "Отказавшись от отпуска, от реабилитации из-за ранения, при первой же возможности вернулся в зону конфликта. Где Инал и погиб", - говорится в публикации администрации. У Малиева остались вдова и двое детей, отмечается в сообщении.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 213 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Боец из Волгограда убит в военной операции", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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