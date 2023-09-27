Военный из Северной Осетии погиб на Украине

27 сентября 2023, 16:39

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Александр Жуков погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 212 военных из Северной Осетии.

Уроженец станицы Луковская, 40-летний Александр Жуков погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Моздокского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.