27 сентября 2023, 10:18

Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

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В военной операции на Украине погиб Сослан Бедошвили, сообщила администрация Дигорского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 211 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб боец из села Троицкого Степан Седых. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 210 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб боец из села Мостиздах Сослан Бедошвили, сообщила 22 сентября администрация Дигорского района. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 211 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 сентября 2023, 10:47

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