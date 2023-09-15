Офицер из Моздокского района погиб на Украине

15 сентября 2023, 10:37

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В военной операции на Украине погиб старший лейтенант Степан Седых, сообщила администрация Моздокского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 210 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии сообщила, что в военной операции на Украине погиб офицер из Алагирского района Алан Газданов. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 209 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции на Украине погиб боец из села Троицкого Степан Седых 1996 года рождения, сообщила администрация Моздокского района 13 сентября в своем телеграм-канале.

Подробностей его биографии администрация не привела, добавив лишь, что Седых погиб "при выполнении боевых задач". Публикация проиллюстрирована фотографией молодого мужчины в форме с погонами старшего лейтенанта.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 210 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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