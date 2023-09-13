Росгвардеец из Северной Осетии убит в военной операции

13 сентября 2023, 10:07

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В военной операции на Украине погиб офицер из Алагирского района Алан Газданов, сообщила Росгвардия. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 209 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября администрация Моздокского района сообщила, что в военной операции на Украине погиб Сергей Войтенко. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 208 бойцов из Северной Осетии.

В селе Дзуарикау Алагирского района открыли мемориальные доски памяти военнослужащего Северо-Кавказского округа Росгвардии майора Алана Газданова, погибшего "при исполнении воинского долга", сообщает сегодня пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

"Мемориальная доска была установлена в музее школы, которую окончил росгвардеец, а также на фасаде его дома", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

31-летний Алан Газданов погиб в военной операции в декабре 2022 года, сообщила вечером 12 сентября на своем сайте государственная телекомпания "Осетия-Ирыстон".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 209 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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