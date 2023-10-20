Армянский банк начал возвращать беженцам списанную финансовую помощь

20 октября 2023, 09:34

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"Армбизнесбанк" возвращает карабахским беженцам суммы, удержанные из финансовой помощи властей в счет погашения кредитов, сообщили в банке. Финансовые организации не вправе удерживать деньги, выделенные переселенцам, заявили в министерстве соцобеспечения Армении.

Как писал "Кавказский узел", армянские банки после возмущения беженцев из Нагорного Карабаха пообещали вернуть им деньги, полученные в качестве финансовой помощи от властей, но списанные в счет погашения кредитов.

К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября правительство Армении объявило о приеме заявок от беженцев из Нагорного Карабаха для предоставления им единовременной помощи в размере 100 тысяч драмов (около 250 долларов), частичного субсидирования арендной платы за жилье в размере 40 тысяч драмов (около 100 долларов) на каждого члена семьи и по 10 тысяч драмов (около 25 долларов) на оплату коммунальных услуг. 8 октября вице-премьер Армении сообщил, что 50 тысяч беженцев уже получили выплаты в 100 тысяч драмов..

«Армбизнесбанк» возвращает удержанные в счет неуплаты по кредиту или дебитным обязательствам деньги, выделенные властями вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, сообщило руководство банка в письменном ответе на запрос корреспондента «Кавказского узла».

В банке отметили, что запустили программу продления очередных выплат по кредитам для физических и юридических лиц, а также частных предпринимателей. "К участникам этой программы в случае задержек по выплатам финансовых обязательств не будут применяться штрафные санкции, предусмотренные договором", - указано в ответе банка.

В документе также отмечено, что договор о кредитовании предусматривает возможность согласования выплат в случае форс-мажорных обстоятельств, таких, как война. "Начаты переговоры с кредиторами о восстановлении и рефинансировании кредитов", - говорится в письме. У кредиторов, которые являются зарегистрированными работниками в Армении, кредитные обязательства остаются в силе, отметило руководство банка.

Беженка из Степанакерта Жанна Алексанян подтвердила, что банк вернул финансовую помощь, списанную с нее за счет кредита. По словам женщины, ее долг перед банком составляет 560 тысяч драмов, по которому она не платила после войны 2020 года. "Это был овердрафт, по которому я стану выплачивать после трудоустройства", - пояснила Алексанян корреспонденту "Кавказского узла".

Деньги, выделенные беженцам из Нагорного Карабаха, не подлежат удержанию в счет кредитов или иных обязательств, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства труда и социальных вопросов Армении Зара Манучарян.

"В решении правительства есть положение, согласно которому финансовая помощь не подлежит изъятию. Если же бывают отдельные частные случаи, министерство регулирует спор совместно с банками. Кредиторы могут самостоятельно обратиться в банк, указать о списании средств, являющимися финансовой помощью. Банк обязан вернуть деньги", - сказала она.

Неприкосновенность средств распространяется как на единовременную помощи в размере 100 тысяч драмов, так и на компенсацию аренды жилья и оплаты коммунальных услуг в размере 40 тысяч и 10 тысяч драмов соответственно на каждого члена семьи, пояснила представитель министерства.

Напомним, 19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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