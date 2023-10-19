Обыски прошли в Миноборнауки Дагестана

19 октября 2023, 16:51

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Следователи изъяли документы и материалы в министерстве образования и науки Дагестана, сообщила пресс-служба ведомства, опровергнув сообщения об обысках дома у руководителей министерства.

Минобрнауки Дагестана сообщило сегодня, что "в ведомстве работниками Следственного Управления МВД по Республике Дагестан проведены мероприятия в рамках установленной компетенции, в ходе которых были изъяты документы и материалы". "В настоящее время мероприятия завершены. Министерство работает в штатном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства .

В то же время в сообщении подчеркивается, что распространенная в интернете информации о проведении обысков по месту проживания руководителя, его первого заместителя и начальников отделов министерства "является ложной".

В рамках какого уголовного дела проводилось изъятие документов, в сообщении не указано.

На сайтах и в Telegram-каналах управления Следкома России по Дагестану и управления МВД России по Дагестану к 16.20 мск не содержится информации об обысках.

"Кавказский узел" также писал, что 20 августа источники сообщили о выемке документов и оргтехники у сотрудников Минобрнауки Дагестана. По их данным, следственные действия связаны с расследованием хищения выплат педагогам.

26 января прокуратура Дагестана провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в Минобрнауки республики, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следователей, сотрудники Минобрнауки и директора школ похитили 7,167 миллиона рублей. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила прокуратура. 25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

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