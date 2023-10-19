Военный из Дагестана осужден за уклонение от службы

19 октября 2023, 06:32

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Суд в Махачкале приговорил к пяти с половиной годам заключения военнослужащего Саида Шапиева, признав его виновным в уклонении от воинской службы.

По версии следствия, военнослужащий из Дагестана Саид Шапиев не прибыл в часть и объяснил это тем, что ему было нужно долечиться после полученной в зоне проведения спецоперации на Украине травмы. При этом Шапиев в медицинские учреждения не обращался. Его лечением занималась его мать, которая имеет медицинское образование.

Махачкалинский гарнизонный суд приговорил Саида Шапиева к двум с половиной годам колонии, передали 18 октября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда уточняется, что Шапиев признан виновным в самовольном оставлении части.

Комментариев от Саида Шапиева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июля стало известно, что военный суд в Махачкале приговорил к пяти с половиной годам заключения военнослужащего Рабиулу Беркиханова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

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