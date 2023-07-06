Житель Дагестана осужден за уклонение от службы

06 июля 2023, 06:22

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Военный суд в Махачкале приговорил к пяти с половиной годам заключения военнослужащего Рабиулу Беркиханова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Дело в отношении Рабиулы Беркиханова поступило в Махачкалинский гарнизонный военный суд еще в марте, но известно о нем стало только сейчас, после того, как о нем рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Доброволец осужден за то, что на месяц раньше окончания краткосрочного контракта покинул зону специальной военной операции из-за инсульта у отца, хотя командование ему это не разрешало. Сидеть с отцом было некому. Когда ему стало лучше, Беркиханов снова попросился на фронт и сделал это неоднократно", – привели 5 июня "Кавказ. Реалии"* слова Хадулаева.

Суд приговорил Беркиханова к пяти с половиной годам заключения, сказано в сообщении.

В карточке дела на сайте Махачкалинского гарнизонного военного суда уточняется, что Беркиханов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части, совершенное в период мобилизации или военного положения" (предусматривает до 10 лет заключения, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от Рабиулы Беркиханова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 10 мая стало известно, что военный суд не удовлетворил иски жителей Дербента Сабира Хидирова и Мусы Ашурбекова, которые оспорили решение военкомата об их мобилизации для участия в военной операции на Украине.

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