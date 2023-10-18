Суд в Волгограде счел законным отказ наблюдателю изучить списки избирателей

18 октября 2023, 23:42

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Суд отклонил требование активиста из Волжского Алексея Севастьянова признать незаконным отказ участковой комиссии подробно изучить списки избирателей. Регламент ознакомления наблюдателей со списками избирателей нигде не прописан, что позволяет избиркомам допускать нарушения, отметил юрист.

"Кавказский узел" писал, что с 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России, проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

В Волгоградском областном суде сегодня рассматривался административный иск гражданского активиста из Волжского Алексея Севастьянова. 22 сентября истец подал в облсуд апелляционную жалобу на решение Волжского городского суда, который отказал Севастьянову в удовлетворении его требований о признании решения УИК №1176 незаконным. Незаконность истец видит в том, что ему отказали в праве на ознакомление со списком избирателей. В этом он усмотрел признаки нарушений закона о выборах.

До начала заседания Алексей рассказал корреспонденту "Кавказского узла" суть проблемы. На сентябрьских выборах он был наблюдателем от кандидата в депутаты городской думы Волжского Сергея Серова. 9 сентября он попросил секретаря УИК №1176 продемонстрировать ему журнал со списком избирателей, так как у него возникло подозрение, что имеют место нарушения выборного законодательства.

"Секретарь Елена Сродникова сделала вид, что ознакомила меня с тремя запрошенными мною журналами (4,5,6). Она просто быстро пролистнула листы журналов со скоростью два листа в секунду. На мое предложение листать помедленнее, чтобы у меня была возможность внимательно изучить каждый лист на предмет наличия пометок, исправлений и прочих неуместных записей, секретарь ответила отказом. Она сослалась на наличие в списках избирателей персональных данных, которые защищены федеральным законом №152-ФЗ "О персональных данных", - рассказал Севастьянов.

Алексей заметил, что в данном случае существует правовое противоречие: с одной стороны, действительно, нужно скрывать персональные данные граждан, с другой – наблюдатели не могут реализовать свою функцию по контролю и отслеживанию нарушений выборного процесса на участках. "В противоречие вошли два федеральных закона: "О персональных данных" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (№67-ФЗ), в котором гарантируется право наблюдателей ознакамливаться со списками избирателей", - пояснил Алексей Севастьянов.

Судебное заседание началось с 20-минутным опозданием. В зале присутствовали, кроме истца, представитель ТИК города Волжского (бывшая членом УИК №1176 с правом решающего голоса) Олеся Комарчук и сотрудник прокуратуры Владимир Меньков. Дело рассматривала коллегия из трех судей. Председательствовал судья Сергей Еромасов.

В первом ходатайстве истец предложил суду "с целью устранения возникшей правовой неопределенности" направить запрос в Конституционный суд РФ с просьбой разъяснить "гарантированные пределы реализации права наблюдателя на ознакомление со списками избирателей". Севастьянов предложил поставить перед Конституционным судом пять вопросов. Является ли пролистывание членом УИК по просьбе наблюдателя журнала со списком избирателей "со скоростью два листа в секунду" "достаточным для ознакомления и выявления имеющихся там нарушений в виде пометок, исправлений и других неуместных записей". Какое время необходимо и достаточно для реализации в полной мере права наблюдателя на ознакомление со списками избирателей? Имеет ли наблюдатель в процессе ознакомления с этими списками право делать выписки, и если да, то, выписки какого характера? При каких условиях подобное ознакомление может быть прервано или остановлено? В какой мере произвольное истолкование судами формы реализации права наблюдателя на ознакомление со списками избирателей во взаимосвязи с положениями федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных", "которыми ограничивается доступ к персональным данным (статья 7) применительно к настоящему административному делу", противоречит положениям статьи 75.1 Конституции РФ.

"В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность", - говорится в статье 75.1 Конституции РФ.

При этом Севастьянов отметил, что в момент, когда он пытался ознакомиться со списком избирателей, в УИК №1176 отсутствовали избиратели, сведения о которых имелись в списке. Истец попросил суд учесть также и "отсутствие фактора, препятствовавшего работе комиссии". Представительница ответчика и сотрудник прокуратуры высказались за неудовлетворение этого прошения. Суд, посовещавшись на месте, отказал Севастьянову в удовлетворении его ходатайства.

Судья Еромасов огласил исковые требования Алексея Севастьянова. При этом Севастьянов заявил, что был "сильно удивлен", когда на его просьбу ознакомиться с журналами со списками избирателей, ему их просто пролистали. "Как можно назвать этот процесс (быстрое пролистывание) ознакомлением? Где здесь здравый смысл?" - спросил судей истец, приведя им в пример ход ознакомления участников судебных процессов с документами дел и материалами надзорного производства.

Он вновь подчеркнул, что не смог реализовать свое право наблюдателя на ознакомление со списками избирателей. "Здесь имеет место попытка воспрепятствования моей работе, как наблюдателя. Я считаю, что они (члены УИК №1176) отказали мне в ознакомлении (со списками избирателей). Значит, там точно есть помарки, исправления в записях, которыми они хотели воспользоваться, чтобы потом, например, тех, кто не ходит голосовать – за них заполнить паспортные данные, отметить бюллетени и бросить в ящик", – начал высказывать свои предположения Алексей Севастьянов, но был остановлен судьей Еромасовым.

Олеся Комарчук и прокурор Владимир Меньков заявили о том, что не поддерживают исковые требования, и попросили судебную коллегию оставить оспариваемое истцом решение Волжского городского суда в силе.

В прениях представительница ответчика отметила, что журнал со списком избирателей имеет формат А3. "Его невозможно листать, как утверждает истец, за секунду пролистывать две страницы. В силу размеров журнала. На городском суде свидетель – секретарь комиссии – пояснила, что с той скоростью, с которой она листала, можно было увидеть и помарки, и ошибки, если бы они там были. Да и журнал не был полностью заполнен", – пояснила суду Олеся Комарчук.

На доводы представителя ответчика Севастьянов возразил, что свидетель, секретарь УИК №1176 – лицо заинтересованное. "Более того, в суде первой инстанции она подтвердила, что я просил листать помедленнее. Но она не отреагировала на мою просьбу", – сказал суду Алексей Севастьянов.

Суд удалился в совещательную комнату. Спустя 10 минут судебная коллегия огласила решение: в удовлетворении иска Алексею Севастьянову отказать.

Алексей Севастьянов намерен обжаловать решение суда. "Решение это ожидаемое. Оно меня не удивило. Как только получу мотивировочную часть, отправлю кассацию в 4-й Кассационный суд (в Краснодар). Надо будет, дойду до Верховного суда", – сказал, выходя из здания облсуда, Алексей Севастьянов.

Право наблюдателей на ознакомление со списками избирателей закреплено положениями пункта "а" части 9 статьи 30 федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" (Гласность в деятельности комиссии), пояснил юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Севастьянова.

"Право у наблюдателя на ознакомление со списками избирателей, конечно, есть. Но процедура, регламент подобного ознакомления нигде не прописан. Этим законодательным упущением часто пользуются члены избирательных комиссий, когда пытаются скрыть нарушения, которые они допустили, составляя эти списки. Иногда списки наблюдателям просто не предоставляются. Например, в целях сокрытия "каруселей", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Иващенко считает, что формально секретарь УИКа №1176 закон не нарушила, и выиграть дело в судах с той формулировкой, которая обозначена в иске Севастьянова, невозможно. По утверждению юриста, внести изменения или новшества в закон России, "устанавливающий правила и оптимальную процедуру ознакомления наблюдателей со списками избирателей, возможно посредством законодательной инициативы".

"Но правом законодательной инициативы простые граждане не обладают. Оно имеется у президента, сенаторов, парламентариев регионального и федерального уровня. Оно есть и у Конституционного и Верховного судов (согласно статье 104 Конституции РФ). К ним – птицам высокого полета – и следует обращаться Алексею Севастьянову с его справедливым требованием составления подробного регламента процесса ознакомления наблюдателей со списками избирателей", – посоветовал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что Вячеслав Головин, который участвовал в выборах главы села Горноводяное, подал иск в суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о фальсификациях. Суд Дубовского района отказался исследовать записи видеофиксации на участке и список избирателей и, несмотря на показания свидетелей, отказался отменить результаты сентябрьских выборов. Головин намерен обжаловать решение.

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