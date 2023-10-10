Суд отказался отменить результаты сельских выборов в Волгоградской области

10 октября 2023, 02:44

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Дубовский районный суд Волгоградской области отказался отменить по требованию бывшего кандидата на пост главы села Горноводяное Вячеслава Головина результаты сентябрьских выборов. Головин намерен обжаловать решение.

Как писал "Кавказский узел", Вячеслав Головин, который участвовал в выборах главы села Горноводяное, подал иск в суд с требованием отменить результаты выборов, заявив о фальсификациях. Суд Дубовского района на первом заседании отказался исследовать записи видеофиксации на участке и список избирателей.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

9 октября в Дубовском районном суде прошло второе заседание по иску бывшего кандидата на пост главы администрации Горноводяновского сельского поселения Вячеслава Головина. В судебных прениях приняли участие Головин и его представитель - юрист Михаил Весов. Им оппонировали ответчики - председатель ТИК Дубовского района Татьяна Савченко, исполнявшая обязанности УИК №1420 Вера Селезнева и их представитель Ирина Илюшина. Надзор осуществлял помощник районного прокурора Алексей Шевченко.

Судья озвучил официальный ответ на судебный запрос, полученный из районного отделения полиции. Начальник отделения по вопросам миграции отдела МВД по Дубовскому району Евгений Солонкин предоставил «адресно-справочную информацию» (имеется в распоряжении "Кавказского узла") о регистрации граждан, подозреваемых в участии в «карусели» во время выборов в селе Горноводяное. Четверо из них зарегистрированы в селе Оленье, двое – в городе Дубовка. По отношению к другим четверым подозреваемым сотрудник полиции затруднился дать ясные пояснения, так как обнаружились десятки их полных тесок, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаил Весов.

Судья предоставил слово свидетельнице со стороны истца Катерине Кулагиной. Женщине 32 года. Она проживает в селе Горноводяное, работает в приюте для бездомных. Катерина сообщила, что во время выборов 10 сентября она видела, как из поселковой администрации на машине подвозили к сельскому дому культуры, где размещался УИК №1420, «каких-то граждан». Она также «отчетливо наблюдала, как в избирательной участок прошли две учительницы из соседнего села».

«Уверена, что эти женщины не имеют регистрации в нашем селе», - заметила свидетельница.

В ходе прений стороны процесса повторили свои доводы, которые были ими озвучены на заседании 6 октября. Сторона истца вновь попросила суд затребовать в ТИК и исследовать записи камер видеонаблюдения, установленные на УИК №1420. Весов также предложил приобщить к делу список избирателей. Суд вновь отклонил запрос. Тогда Михаил Весов заявил отвод судье. Но и на это судья вынес решение - в удовлетворении ходатайства отказать.

После прений судья удалился в совещательную комнату для принятия решения. По словам Михаила Весова, во время нахождения судьи в совещательной комнате туда заходила его помощница и сотрудник прокуратуры. Юрист смог зафиксировать нарушение на видеокамеру. Через полчаса судья огласил свое решение: в удовлетворении иска Вячеславу Головину отказать.

«После ознакомления с мотивировочной частью постановления будем обжаловать это решение в областном суде. Что я могу сказать об этом решении? Хочу пожелать судье соблюдать законы», - кратко сказал Вячеслав Головин.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Головина, познакомившись с результатами судебного разбирательства, отметил «явные признаки судебного произвола».

«Судья, как минимум, нарушил этику судей - он не приобщил к делу и не исследовал основные доказательства, без которых невозможно было принимать справедливое решение. Без изучения записей камер видеофиксации (или видеонаблюдения), без списка избирателей этот процесс вообще не имел никакого смысла. Налицо обеднение доказательной базы. Верховенство права не восторжествовало. Мы видим признаки судейского произвола», - заявил Сергей Иващенко.

Он отметил, что участники судебного процесса, согласно статье 35 Гражданского процессуального кодекса РФ, вправе «представлять доказательства и участвовать в их исследовании». Они могут «заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств». «Как видим, административный истец Головин и его представители не раз просили суд приобщить главные доказательства к делу. Но судья, по лично для меня непонятным причинам, им отказал. Да, судья на законных основаниях может отказать истцу в приобщении предлагаемых им доказательств. Это может произойти, например, если представленные доказательства не являются относимыми, то есть не относятся к рассматриваемому делу. Но то, о чем просили Головин и его представитель, самые что ни на есть относимые доказательства», - сказал Сергей Иващенко.

Юрист посоветовал Головину и его защитнику подать в квалификационную коллегию судей жалобу на судью за его «явные несправедливые и необъективные действия».

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