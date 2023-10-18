18 октября 2023, 20:47

Военный из Лескенского района погиб на Украине

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Азамат Кумахов погиб на Украине, сообщила администрация Лескенского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 109 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Кирилл Сандаев стал 108-м военным из Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели Азамата Кумахова сообщила администрация Лескенского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. подробностей о погибшем в сообщении от 12 октября в Telegram-канале районной администрации не приведено.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 109 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 87 из них, о гибели еще 22 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Власти и силовики на 20.30 мск 18 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2729 силовиков с юга России, в том числе 1356 из СКФО и 1373 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Десять военных со Ставрополья погибли на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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