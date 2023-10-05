05 октября 2023, 17:56

Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Кирилл Сандаев погиб на Украине, сообщила администрация Прохладненского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 108 жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что  Аслан Балкаров стал 107-м уроженцем Кабардино_Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военный Кирилл Сандаев погиб  в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Прохладненского района, отчитываясь об открытии мемориальной доски. Доска была установлена на здании школы села Янтарное, где учился погибший, говорится в  сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 октября.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 108 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 86 из них, о гибели еще 22 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году. Власти и силовики на 17.30 мск 5 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2632 силовиков с юга России, в том числе 1321 из СКФО и 1311 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Шесть военных из Дагестана убиты на Украине", "Житель Невинномысска убит в ходе СВО", "Четыре бойца из Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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