Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

27 сентября 2023, 15:00

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В военной операции на Украине погиб контрактник Аслан Балкаров, сообщил глава Терского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 107 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 22 сентября стало известно, что и.о. главы администрации Терского района Асланби Хуштов передал орден Мужества родителям Астемира Мелова, погибшего в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 106 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В военной операции на Украине погиб военнослужащий Аслан Балкаров из села Терекское, сообщил и.о. главы администрации Терского района Асланби Хуштов.

Он уточнил, что Аслан Балкаров погиб 14 мая 2023 года "при выполнении боевого задания". Балкаров родился в 1977 году, проходил срочную военную службу в 1996-1998 годах, а в марте 2023 года заключил контракт и служил в зоне военной операции, говорится в публикации, размещенной 14 сентября на странице чиновника во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 107 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 85 из них, о гибели еще 22 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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