25 сентября 2023, 12:08

Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Уроженец Терского района Астемир Мелов погиб во время военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 106 жителей Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", 15 сентября стало известно, что на Украине погиб Ислам Доткулов из Баксана. Он стал, по меньшей мере, 105-м жителем Кабардино-Балкарии, чья гибель на Украине была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Арик Астемир Мелов. Исполняющий обязанности главы администрации Терского района Асланби Хуштов передал родителям Мелова орден Мужества, которым он награжден посмертно, сообщила 22 сентября на своем сайте газета "Кабардино-Балкарская правда".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 106 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 84 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине", "Житель Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО", "Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 2500 жителей СКФО и ЮФО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 сентября 2023, 13:14

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