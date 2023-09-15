15 сентября 2023, 16:40

Военный из Баксана убит на Украине

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Ислам Доткулов погиб на Украине, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 105 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Глинский  стал 104-м уроженцем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Баксана отчиталась сегодня о передаче ордена Мужества семье погибшего военного - Ислама Доткулова. Родственник передали семье погибшего, говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 105 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 83 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших на Украине в 2022 году. Власти и силовики на 16.30 мск 15 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2526 силовиков с юга России, в том числе 1288 из СКФО и 1238 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Уроженец Каякентского района погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине 16 военных из Волгоградской области", "Росгвардеец из Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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