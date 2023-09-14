Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

14 сентября 2023, 16:55

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Алексей Глинский погиб на Украине, сообщила администрация Майского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 104 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Заур Кизов стал 103-м военным из Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтверждена официально.

О гибели в ходе военной операции командира подразделения минометной батареи Алексея Глинского администрация Майского района сообщила в своем Telegram-канале 5 сентября, отчитываясь от открытии именной парты в кадетской школе-интернате станицы Котляревской, где он учился.

Алексей Глинский окончил школу в 2017 году и поступил в колледж. В октябре 2020 был призван на срочную службу, подписал контракт. В феврале 2022 отправился на военную операции. Погиб 27 марта, ему было 24 года, указано в сообщении от 9 сентября в Telegram-канале школы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 104 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 82 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших на Украине в 2022 году. Власти и силовики на 16.30 мск 14 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2524 силовиков с юга России, в том числе 1286 из СКФО и 1238 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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