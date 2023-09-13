Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

13 сентября 2023, 17:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В военной операции на Украине погиб Заур Кизов, сообщил глава Баксанского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 103 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Муртаза Акбашев из Зольского района стал по меньшей мере 102-м бойцом из Кабардино-Балкарии, чья гибель в военной операции на Украине была подтверждена официально.

Заур Кизов из Баксанского района погиб в военной операции на Украине, сообщил глава района Артур Балкизов. "Передал государственную награду орден Мужества родным нашего земляка Заура Кизова, который указом президента Российской Федерации В.В.Путина был посмертно награжден", - говорится в публикации, размещенной 8 сентября на странице чиновника во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 103 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 81 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.