13 сентября 2023, 17:37

Боец из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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В военной операции на Украине погиб Заур Кизов, сообщил глава Баксанского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 103 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Муртаза Акбашев из Зольского района стал по меньшей мере 102-м бойцом из Кабардино-Балкарии, чья гибель в военной операции на Украине была подтверждена официально.

Заур Кизов из Баксанского района погиб в военной операции на Украине, сообщил глава района Артур Балкизов. "Передал государственную награду орден Мужества родным нашего земляка Заура Кизова, который указом президента Российской Федерации В.В.Путина был посмертно награжден", - говорится в публикации, размещенной 8 сентября на странице чиновника во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 103 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 81 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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