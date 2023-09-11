11 сентября 2023, 06:44

Житель Кабардино-Балкарии убит в зоне СВО

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Муртаза Акбашев из Зольского района погиб в ходе военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 102 жителей Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 сентября стало известно, что на Украине погиб Артур Халишхов из Лескенского района. Он стал, по меньшей мере, 101-м жителем Кабардино-Балкарии, чья гибель в ходе специальной военной операции (СВО) была подтверждена официально.

Во время проведения СВО погиб Муртаза Акбашев из Зольского района. В его честь в школе села Шордаково открыт Уголок боевой славы, передал 10 сентября паблик "Inside КБР" в соцсети "ВКонтакте".

К посту также прикреплены несколько фотографий, на которых показаны участники мероприятия, посвященного открытию в школе Уголка боевой славы, а также фото самого Уголка боевой славы.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 102 жителей Кабардино-Балкарии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Контрактник из Астраханской области убит на Украине"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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