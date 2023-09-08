08 сентября 2023, 16:37

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Старшина Артур Халишхов погиб на Украине, сообщила администрация Лескенского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 101 военного из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Эдик Дудуев и Азамат Келеметов погибли на Украине, общее число военных из Кабардино-балкарии, о гибели которых на Украине сообщили власти, достигло 100.

Старшина Артур Халишхов погиб в военной операции на Украине, сообщила 6 сентября в своем Telegram-канале администрация Лескенского района, отчитываясь о передаче его семье ордена Мужества и медали "За отвагу".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 101 военного из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 79 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики на 16.30 мск 8 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2495 силовиков с юга России, в том числе 1275 из СКФО и 1220 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине четверых бойцов из Краснодарского края", "Двое военных из Ставропольского края убиты на Украине", "Боец из Южной Осетии погиб в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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