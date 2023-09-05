Два военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

05 сентября 2023, 16:43

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Эдик Дудуев и Азамат Келеметов погибли на Украине погибли на Украине, сообщил глава Кабардино-Балкарии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 100 военных из республики.

Как писал "Кавказский узел", Алибек Шогенов стал 98-м военным из Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военнослужащие Эдик Дудуев и Азамат Келеметов погибли на Украине, сообщил 4 сентября в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отчитываясь о передаче родным военных орденов Мужества.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 100 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 78 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики на 16.30 мск 5 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2481 силовиков с юга России, в том числе 1267 из СКФО и 1212 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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