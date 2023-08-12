Алибек Шогенов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Черекского района от 10.08.23, https://t.me/admcherek/4774.

12 августа 2023, 02:47

Военный из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

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Алибек Шогенов погиб на Украине, сообщила администрация Черекского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 98 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Александр Маклаков стал 97-м военным из Кабардино-балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель села Аушигер Алибек Шогенов погиб на Украине, сообщила администрация Черекского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. 

Алибек после школы поступил в автошколу, после чего был призван на службу. В зоне специальной военной операции находился с ее начала, у него остались двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 10 августа.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 98 военных из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 76 из них, о гибели еще 22 военных стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным 84 погибших в 2022 году на Украине. Власти и силовики на 2.45 мск 12 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2394 силовиков с юга России, в том числе 1232 из СКФО и 1162 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, погибших в ходе спецоперации, составленный на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Дагестана погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Ставропольского края", "Боец из Северной Осетии убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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12 августа 2023, 03:41

12 августа 2023, 01:59

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