Три военных из Волгоградской области убиты на Украине

18 октября 2023, 15:40

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Колебаев, Вадим Дубровский и Сергей Волков погибли на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 548 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Жарков стал 545-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Поддержку государства семьям погибших не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В нем приведены истории погибших бойцов и их семей из других регионов России.

Уроженец села Ельшанка Михаил Колебаев погиб в военной операции на Украине, ему было 26 лет, сообщила сегодня администрация Камышинского района в своем Telegram-канале.

Администрация Камышина сообщила о гибели Вадима Дубровского, отчитываясь об установке ему памятного знака в Феодосии, где он служил. Ему было 43 года, погиб 9 июня 2022 года. У Дубровского остались двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии от 17 октября.

Сергей Волков погиб в зоне военной операции 21 апреля, сообщила администрация Нехаевского района, сообщая об установке мемориальной доски на школе, где он учился. В сообщении в Telegram-канале районной администрации от 16 октября указано, что Волков отправился на СВО добровольно, служил в разведроте.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 548 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 15.30 мск 18 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2723 военных с юга России, в том числе 1355 – в СКФО и 1368 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.