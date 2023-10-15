Контрактник из Волгоградской области погиб на Украине

15 октября 2023, 14:10

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В военной операции на Украине погиб военнослужащий-контрактник Николай Жарков, сообщил глава Ольховского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 545 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции на Украине погиб Алексей Межаков, сообщила 13 октября администрация Камышина. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 544 бойцов из Волгоградской области.

Поддержку государства семьям погибших не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В нем приведены истории погибших бойцов и их семей из других регионов России.

14 октября прошло прощание с бойцом из села Рыбинка Николаем Жарковым, который погиб в военной операции на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава Ольховского района Алексей Солонин.

Николай Жарков служил в рядах «Вагнера», а после ранения и отпуска подписал контракт с Минобороны, написал он. "Погиб Николай, выполняя очередное боевое задание", - говорится в публикации чиновника.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 545 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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