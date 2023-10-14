14 октября 2023, 10:35

Военный из Камышина погиб на Украине

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В военной операции на Украине погиб военнослужащий Алексей Межаков, сообщила мэрия Камышина. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 544 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", в военной операции погиб Павел Пенский, сообщил 12 октября глава Ленинского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 543 бойцов из Волгоградской области.

Поддержку государства семьям погибших не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на «Первом канале», говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В нем описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

В военной операции на Украине погиб камышанин Алексей Межаков, сообщила 13 октября в своем телеграм-канале администрация Камышина. Сообщение проиллюстрировано портретом погибшего в форме с нашивкой "Вооруженные силы России". Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 544 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Инженер из Краснодара убит в ходе СВО", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Артиллерист из Фролово убит в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 октября 2023, 09:38

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