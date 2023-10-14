Орден Мужества, которым награжден Павел Пенский. Фото: администрация Ленинского района Волгоградской области https://t.me/glavalmr/1280

14 октября 2023, 07:15

Житель Волгоградской области убит в зоне СВО

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На Украине погиб Павел Пенский из Ленинского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 543 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", общее число жителей Волгоградской области, гибель которых была подтверждена властями или силовиками, на 13 октября достигло 542 -х.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Ленинского района Павел Пенский. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 12 октября в своем телеграм-канале глава этого района Андрей Денисов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 543 жителей Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 15 бойцов из Волгоградской области", "Семьи погибших в СВО добровольцев с юга России борются с чиновниками за соцвыплаты","Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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