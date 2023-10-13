Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине

13 октября 2023, 10:31

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Военнослужащие Роман Попов, Богдан Бережнов, Дмитрий Малашин, Вячеслав Резвяков, Николай Шевченко, Александр Гирейко и Евгений Кривохижин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 542 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Городецкий стал 535-м жителем Волгоградской области, чью гибель в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Cтарший сержант Роман Попов, ефрейторы Богдан Бережнов, Дмитрий Малашин, рядовые Вячеслав Резвяков, Николай Шевченко, Александр Гирейко и Евгений Кривохижин погибли в ходе специальной военной операции, их родным переданы ордена Мужества, говорится в сообщении от 12 октября на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва".

44-летний Роман Попов - уроженец хутора Куликовского Новониколаевского района Волгоградской области, отправился на военную операции добровольно, служил старшим наводчиком орудия гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и его друг и кум, 35-летний Вячеслав Резвяков. Роман и Вячеслав воевали вместе и погибли в один день, 10 июня, сообщило 12 октября издание V1. Дмитрий Малашин родом из Волжского. Для участия в военной операции был призван в рамках частичной мобилизации, служил стрелком. Николай Шевченко - уроженец поселка Заречного Городищенского района, служил в мотострелковой роте, указано в публикации. В таком же подразделении проходил службу и 31-летний мобилизованный Александр Гирейко, который погиб 27 мая.

Богдану Бережнову был 21 год, он родом из села Мачеха Киквидзенского района. После окончания девяти классов Мачешанской средней школы продолжил обучение в Жирновском нефтяном техникуме. Получив среднее специальное образование, отправился служить срочную службу, затем подписал контракт, сообщило издание "Высота 102" 29 июня.