13 октября 2023, 10:31
Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине
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Военнослужащие Роман Попов, Богдан Бережнов, Дмитрий Малашин, Вячеслав Резвяков, Николай Шевченко, Александр Гирейко и Евгений Кривохижин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 542 военных из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", Иван Городецкий стал 535-м жителем Волгоградской области, чью гибель в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.
44-летний Роман Попов - уроженец хутора Куликовского Новониколаевского района Волгоградской области, отправился на военную операции добровольно, служил старшим наводчиком орудия гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и его друг и кум, 35-летний Вячеслав Резвяков. Роман и Вячеслав воевали вместе и погибли в один день, 10 июня, сообщило 12 октября издание V1.
Дмитрий Малашин родом из Волжского. Для участия в военной операции был призван в рамках частичной мобилизации, служил стрелком. Николай Шевченко - уроженец поселка Заречного Городищенского района, служил в мотострелковой роте, указано в публикации. В таком же подразделении проходил службу и 31-летний мобилизованный Александр Гирейко, который погиб 27 мая.
Евгений Кривохижин был мобилизован, погиб 10 июня, сообщило 17 июня издание "Городские вести".
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 542 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 9.00 мск 13 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2695 военных с юга России, в том числе 1346 – в СКФО и 1349 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"