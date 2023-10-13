Родные погибших. Скриншот фото с сайта музея "Сталинградская битва" от 12.10.23, https://stalingrad-battle.ru/about/m-news/2023/12494/

13 октября 2023, 10:31

Семь военных из Волгоградской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие Роман Попов, Богдан Бережнов, Дмитрий Малашин, Вячеслав Резвяков, Николай Шевченко, Александр Гирейко и Евгений Кривохижин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 542 военных из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Иван Городецкий стал 535-м жителем Волгоградской области, чью гибель в ходе военной операции на Украине подтвердили власти.

Cтарший сержант Роман Попов, ефрейторы Богдан Бережнов, Дмитрий Малашин, рядовые Вячеслав Резвяков, Николай Шевченко, Александр Гирейко и Евгений Кривохижин погибли в ходе специальной военной операции, их родным переданы ордена Мужества, говорится в сообщении от 12 октября на сайте музея-панорамы "Сталинградская битва".

44-летний Роман Попов - уроженец хутора Куликовского Новониколаевского района Волгоградской области, отправился на военную операции добровольно, служил старшим наводчиком орудия гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Когда объявили частичную мобилизацию, повестку получил и его друг и кум, 35-летний Вячеслав Резвяков. Роман и Вячеслав воевали вместе и погибли в один день, 10 июня, сообщило 12 октября издание V1.

Дмитрий Малашин родом из Волжского. Для участия в военной операции был призван в рамках частичной мобилизации, служил стрелком. Николай Шевченко - уроженец поселка Заречного Городищенского района, служил в мотострелковой роте, указано в публикации. В таком же подразделении проходил службу и 31-летний мобилизованный Александр Гирейко, который погиб 27 мая.

Богдану Бережнову был 21 год, он родом из села Мачеха Киквидзенского района. После окончания девяти классов Мачешанской средней школы продолжил обучение в Жирновском нефтяном техникуме. Получив среднее специальное образование, отправился служить срочную службу, затем подписал контракт, сообщило издание "Высота 102" 29 июня.

Евгений Кривохижин был мобилизован, погиб 10 июня, сообщило 17 июня издание "Городские вести".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 542 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 9.00 мск 13 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2695 военных с юга России, в том числе 1346 – в СКФО и 1349 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 15 бойцов из Волгоградской области", "Семьи погибших в СВО добровольцев с юга России борются с чиновниками за соцвыплаты","Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска".

Автор: "Кавказский узел"

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