18 октября 2023, 12:44

Суд приговорил к крупному штрафу 83-летнюю верующую из Железноводска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Железноводске приговорил к штрафу в 330 тысяч рублей 83-летнюю Зинаиду Миненко, признав ее виновной в вовлечении в деятельность Свидетелей Иеговы*. Верующая в суде отвергла обвинения в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель в прениях потребовал приговорить 83-летнюю Зинаиду Миненко к пяти годам лишения свободы условно. Помимо условного срока, обвинение запросило для пожилой женщины пятилетний испытательный срок и ограничение свободы на год.

В мае 2022 года стало известно, что Железноводский горсуд поступило дело 82-летней Зинаиды Миненко, обвиненной в вовлечении в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК РФ, предусматривает до восьми лет лишения свободы). Следователи избрали Зинаиде Миненко меру пресечения в виде подписки о невыезде из-за ее возраста и первой группы инвалидности по зрению.

Железноводский горсуд приговорил Зинаиду Миненко к штрафу в 330 тысяч рублей, признав ее виновной в вовлечении в деятельность экстремистской организации из-за ее разговоров о Библии с другими людьми, сообщает сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

"Я никогда не думала, что буду сидеть на скамье подсудимых в свои 83 года, да еще и обвиняться по статье за экстремизм. Еще раз хочу подчеркнуть, что целью моих разговоров с людьми было искреннее желание поделиться с ними библейской надеждой; я общалась только с теми людьми, которые сами хотели со мной разговаривать, я никого не принуждала, да и как я могу в свои годы кого-то принуждать. Я искренне не понимаю, что может быть экстремистского в библейских советах", - приводятся в публикации слова Миненко, сказанные в последнем слове в суде.

На сайте горсуда, по состоянию на 12.35 мск, не отображается карточка дела Миненко. "Не все категории дел подлежат публикации, и результат поиска может не отображать полный список дел, находящихся в суде на рассмотрении", - поясняется в сообщении на странице результатов поиска по сайту суда. При этом среди карточек имеется дело, в котором неназванный подсудимый был обвинен по части 1.1 статьи 282.2 УК РФ. Вынесение приговора состоялось 16 октября, указано в карточке дела, обновленной 17 октября. Имя адвоката, как и подсудимого, в карточке дела не указано.

Напомним, в декабре 2021 года почти незрячая Свидетельница Иеговы* Зинаида Миненко из Железноводска была подвергнута сильному психологическому давлению и испытала стресс из-за обыска. Силовики изъяли у нее технику и денежные сбережения, рассказали "Кавказскому узлу" представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский и сама верующая.

Зинаида Миненко стала одной из самых пожилых Свидетелей Иеговы*, заподозренных в экстремизме. Ранее ставропольские силовики возбудили подобное дело в отношении 90-летней Риммы Ващенко из Невинномысска, но она скончалась в январе 2021 года еще до рассмотрения дела в суде.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"В Таганроге заключены под стражу трое Свидетелей Иеговы*", "После обысков у Свидетелей Иеговы* в Новочеркасске арестованы двое верующих", "Арест шести Свидетелям Иеговы* из Ростовской области продлен".

Автор: "Кавказский узел"

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