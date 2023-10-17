Дагестанские депутаты обратились к Путину из-за проблемы переселенцев Ирганая

17 октября 2023, 09:02

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Более 50 дагестанских депутатов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблемы жителей сел, затопленных при вводе в эксплуатацию Ирганайской ГЭС в 2008 году. Сельчане длительное время добиваются компенсаций.

Как информировал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно, что жители сел, затопленных при вводе в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году, получили ответ из Минэкономразвития России. В нем говорится о недочетах в представленных документах, которые нужно устранить, а также отмечается, что денег в бюджете на выплаты компенсаций в 2024-2025 году нет.

Депутаты из различных районов Дагестана обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на проблемы жителей сел, лишившихся имущества из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, передал 16 октября "Коммерсант".

Подписи под обращением поставили более 50 депутатов, представляющих жителей пяти сел Унцукульского и Гергебильского районов.

Напомним, жители сел, затопленных из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, не могут с 2008 года получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации. В феврале правительство Дагестана направило в Минэкономразвития России пакет документов о выплатах компенсаций сельчанам. По словам юриста Марины Агальцовой, общая сумма выплат составляет около 9 миллиардов.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году. После введения станции в строй были затоплены сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций.

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