Минэкономразвития отказалось выплачивать компенсации переселенцам Ирганая

02 сентября 2023, 06:19

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Жители сел, затопленных при вводе в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году, получили ответ из Минэкономразвития России. В нем говорится о недочетах в представленных документах, которые нужно устранить, а также отмечается, что денег в бюджете на выплаты компенсаций в 2024-2025 году нет.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, затопленных из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации. В феврале правительство Дагестана направило в Минэкономразвития России пакет документов о выплатах компенсаций сельчанам. По словам юриста Марины Агальцовой, общая сумма выплат составляет около 9 миллиардов.



Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

1 сентября Минэкономразвития России ответило на жалобу, направленную премьер-министру Михаилу Мишустину жителями сел, затопленных при вводе в эксплуатацию Ирганайской ГЭС. Аналогичный ответ получил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, пишет "Коммерсант".

По словам представителя пострадавших, адвоката Марины Агальцовой, в ответе Минэкономразвития приводится перечень замечаний к документам, которые необходимо устранить. Также сообщается, что денег на выплаты компенсаций в 2024-2025 годах нет в бюджете, но после устранения недочетов в документах вопрос о выплате компенсаций может быть повторно рассмотрен.

Напомним, что возмещения ущерба от строительства Ирганайской ГЭС потребовали в 2008 году жители шести сел Дагестана — кроме Ирганая, в зону затопления попали села Унцукуль, Зирани, Майданское, Аракани Унцукульского района и село Кудутль Гергебильского района.

Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли сложившемуся в Унцукульском районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. В селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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