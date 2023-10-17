Свидетель Иеговы* осужден в Адыгее за экстремизм

17 октября 2023, 08:09

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Суд в Адыгее приговорил к трем годам заключения местного жителя, являющегося "Свидетелем Иеговы"*, признав его организатором экстремистского сообщества.

По версии следствия, житель Адыгеи с 1999 года был активистом "Свидетелей Иеговы"*, занимался миссионерской деятельностью, проводил богослужения и религиозно-обучающие занятия.

Суд признал жителя Адыгеи виновным в организации экстремистского сообщества и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и ограничению свободы на один год. Также суд ему запретил на четыре года заниматься просветительством и деятельностью, связанной с руководством и участием в религиозных и общественных организациях, передали 16 октября "Кавказ. Реалии"* со ссылкой на следственное управление СКР по Адыгее.

Комментариев от осужденного или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, 22 сентября стало известно, что суд в Майкопе приговорил 68 летнего Свидетеля Иеговы* Николая Воищева к трем годам колонии, также посчитав его организатором деятельности экстремистской организации.

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов. Суд запретил их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.